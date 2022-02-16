Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім - відомий український співак, який минулого року переміг на шоу" Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. А нещодавно зірка презентував свою першу пісню, яка називається "Instagram". А на нових сторіс в блозі Муаяд показав себе і розповів, навіщо йому знадобилося йти у військкомат.
"Йду забирати характеристику для військкомату", - написав Муаяд.
Зірка стояв перед дзеркалом в ліфті, зробивши Селфі.
На наступному сторіс Абдельрахім вже був на вулиці.
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"Йду в коледж забирати документи з характеристикою моєю", - написав Муаяд.
Зірка був з бездротовими навушниками і знімав себе.
"А вже після цього найближчі дні я буду йти у військкомат віддавати всі документи", - написав артист.
"Вже підійшов до коледжу і зовсім скоро заберу характеристику і піду додому збирати документи", - додав Муаяд на наступному сторіс.
А на підсумком сторіс Абдельрахім показав, як йде назад вже з документами.
"Забрав документ і вже йду додому збирати інші документи. Побажайте мені удачі", - написав артист.
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