16-річний співак Муаяд Абдельрахім, який переміг на проекті "Співають всі", показав себе і розповів, навіщо пішов у військкомат.

Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім - відомий український співак, який минулого року переміг на шоу" Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. А нещодавно зірка презентував свою першу пісню, яка називається "Instagram". А на нових сторіс в блозі Муаяд показав себе і розповів, навіщо йому знадобилося йти у військкомат.

"Йду забирати характеристику для військкомату", - написав Муаяд.

Зірка стояв перед дзеркалом в ліфті, зробивши Селфі.

На наступному сторіс Абдельрахім вже був на вулиці.

"Йду в коледж забирати документи з характеристикою моєю", - написав Муаяд.

Зірка був з бездротовими навушниками і знімав себе.

"А вже після цього найближчі дні я буду йти у військкомат віддавати всі документи", - написав артист.

"Вже підійшов до коледжу і зовсім скоро заберу характеристику і піду додому збирати документи", - додав Муаяд на наступному сторіс.

А на підсумком сторіс Абдельрахім показав, як йде назад вже з документами.

"Забрав документ і вже йду додому збирати інші документи. Побажайте мені удачі", - написав артист.

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