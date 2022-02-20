19-річний Роман Сасанчин і його 23-річна дружина Іванка стали батьками в кінці грудня, у них народилася дочка, яку вони назвали Елізабет. Пологи Іванки проходили важко, дівчині в останній момент було вирішено робити кесарів розтин. А далі почалися безсонні ночі, більш того, нещодавно все сімейство перехворіло коронавірусом. Так що життю молодих батьків не позаздриш.
У своїх свіжих "сторіз" в Instagram Іванка, яка зараз щосили розвивається в соцмережі, як блогер, показала відповідь чоловіка на питання підписника, чи планують вони ще заводити дітей.
"Ні в якому разі", - Сасанчин негативно помахав головою і заусміхався.
"Каже Рома, що ні... Спочатку хотів, а коли мала, не припиняючи, не давала спати, вже перехотів різко", - пояснила причину "відмови" його дружина.
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Відзначимо, після народження дочки ведучі програми "Твій день" поцікавилися у переможця "Голосу країни", чи уявляв він коли-небудь, що стане батьком в 19 років.
"Ніколи не міг подумати... Насправді, дуже переживав, тому що це, в першу чергу, відповідальність. Треба багато чого для дитини зробити...", - відповів Сасанчин.
Нагадавши, дружина переможця " Голосу країни "Сасанчина розкрила свою вагу після пологів, засвітивши друге підборіддя:" ще мінус два кг і..."
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