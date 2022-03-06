Даша Астаф'єва вирішила показати на своєму прикладі, як треба допомагати армії і словом і ділом.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як треба допомагати українським військовим і словом і ділом. Даша вирішила допомогти не тільки фінансово, а також відкрила свій фонд допомоги. Вона також почала допомагати і своїми руками.

"Нашим захисникам найсмачніше, бо з любов'ю. Новий день, такий же однаковий, як і всі» - пише Даша під новими кадрами.

Як можна помітити, Астаф'єва без зайвого пафосу і галасу села чистити картоплю і готувати з іншими смачні страви для бійців ЗСУ, яким також збирає кошти на покупку відсутньої амуніції.

За словами Даші, деякі речі дійсно дорого обходяться, тому ведеться активний збір коштів і працює спеціальний фонд.

Маша Єфросиніна також продовжує інформувати росіян про те, що відбувається в Україні, після нападу військ РФ. Зірка чесно показує кадри розрухи, кадри з полоненими і закликає звернути увагу росіян на свою пасивність. Це коштує життя дітям по обидві сторони кордону.

У Росії можуть ввести воєнний стан - це військово зобов'яже всіх цивільних, пише Єфросиніна. Вона просить російських жінок не допустити цього, щоб у них диктаторським наказом забрали чоловіків на вірну смерть! З введенням воєнного стану в Росії діти приречені на безотцовщіну.

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