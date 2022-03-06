Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як треба допомагати українським військовим і словом і ділом. Даша вирішила допомогти не тільки фінансово, а також відкрила свій фонд допомоги. Вона також почала допомагати і своїми руками.
"Нашим захисникам найсмачніше, бо з любов'ю. Новий день, такий же однаковий, як і всі» - пише Даша під новими кадрами.
Як можна помітити, Астаф'єва без зайвого пафосу і галасу села чистити картоплю і готувати з іншими смачні страви для бійців ЗСУ, яким також збирає кошти на покупку відсутньої амуніції.
За словами Даші, деякі речі дійсно дорого обходяться, тому ведеться активний збір коштів і працює спеціальний фонд.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Ви 100% виграєте": Вахтанг Кікабідзе підтримав Україну і дав важливу пораду
«Ворог згине від своєї ж зброї»: ЗСУ пішли в контрнаступ, міністр оборони повідомив подробиці
ЗСУ зупинили колони ворожої техніки на новому напрямку: "Намагалися висунутися у бік...."
"Все, доліталися!": оприлюднено список білоруських льотчиків, які бомбили мирне населення України
Маша Єфросиніна також продовжує інформувати росіян про те, що відбувається в Україні, після нападу військ РФ. Зірка чесно показує кадри розрухи, кадри з полоненими і закликає звернути увагу росіян на свою пасивність. Це коштує життя дітям по обидві сторони кордону.
У Росії можуть ввести воєнний стан - це військово зобов'яже всіх цивільних, пише Єфросиніна. Вона просить російських жінок не допустити цього, щоб у них диктаторським наказом забрали чоловіків на вірну смерть! З введенням воєнного стану в Росії діти приречені на безотцовщіну.
Нагадавши, у Мінфіні повідомили українцям Хороші новини про виплату пенсій у березні
Як повідомляла Politeka, Кабмін України прийняв важливе рішення щодо боржників: що потрібно знати
Також Politeka писала, що у Києві на базі Солом'янського ринку організували приготування випічки та іншої їжі для українських воїнів