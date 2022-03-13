Як пише Politeka.net, дружина колишнього "Холостяка" і шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася в Instagram милими кадрами з 8-місячним сином Левом. А в підписі до фото написала про успіхи малюка і про те, що він поки не розуміє, що відбувається, але відчуває емоції мами.

На кадрах видно, що Даша у простому спортивному костюмі сидить на підлозі і обіймає маленького Лева. Малюк теж обіймає і цілує матусю у відповідь. Виглядають вони дуже мило і по-домашньому, не вистачає тільки зоряного тата Микити Добриніна, який вступив до лав терроборони в Києві.

"8 місяців нашому синові і 18-й день війни. Ми такі щасливі, що у нас є наш маленький світ, тому що саме він зараз не дає розклеюватися і ми тримаємося, так як він зчитує стан за 2 секунди. Зараз у Лева 2 зуба, він спирається об поверхню і сам піднімається, дуже багато розмовляє. Я рада, що йому тільки 8 місяців і він нічого не розуміє. Бережіть себе і рідних. Наші серця чисті, і ми точно вистоїмо", - написала Квіткова.

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