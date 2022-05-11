Як пише Politeka.net, Даша Квіткова-переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним. Пара через деякий час одружилася і в минулому році дівчина народила первістка, якого назвала Левом. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу дівчина вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Яка вага у вас зараз на даний момент?",- запитав фанат.
"59 кг.До вагітності була 53 кг. йду до мети", - написала Даша в сторіс.
А ще один фанат запитав про сон дитини: "у скільки місяців Лев почав сам засипати?".
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"О 6.5 місяців", - відповіла люб'язно Даша.
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