Ми унікальні. І так, ми це збережемо, коли Україна здобуде перемогу.

Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко вражений мужністю і силою духу українців. Так, на своїй сторінці в Instagram він поділився унікальним знімком та історією.

"Будинок зруйнований, піч вціліла. Жінка готує там борщ. Я навіть не знаю, що на це сказати. Українці - люди неймовірної могутності. Ми унікальні. І так, ми це збережемо, коли Україна здобуде перемогу", - написав Євген Клопотенко.

Переможець шоу "Майстер Шеф" також додав, що наша чудова нація побудує чудову країну.

"Ми є і будемо натхненням і силою для себе і прикладом для світу",-упевнений шеф-кухар.

На опублікованому фото зображена жінка біля зруйнованого будинку після бомбардування окупантів. Вціліла лише піч. Але це не привід для смутку - українка розтопила її і почала варити там борщ.

Як уточнив Євген Клопотенко фото він побачив на Фейсбук, його автором є Анна Салівон.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко вирушив до Франції з важливою місією.

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