Суддя "Україна має талант" Євген Кот показав знімок з дружиною, опублікувавши його у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист. Зірка перемагав у "Танцях з зірками", а також був суддею"Україна має талант". Євген одружений на красуні Наталії-чотириразовій чемпіонці світу з танців. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Євген поділився сімейним кадром.

На фото знаменитість притулився до дружини, яка хвалилася білосніжною посмішкою. Фото вийшло досить милим.

"Любов рухає нас до перемоги", - підписав зворушливо знімок Євген.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива фотка. Жива і без прикрас", "красиві, миру нам всім", "ви з Татою неймовірні", "ви неймовірна пара".

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