Артист Віктор Павлік показав, як син танцює під його гру на гітарі, якому виповнилося нещодавно рік.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився на молодій блогерці Каті Репяховой. Дівчина торік народила артистові первістка-сина, якого назвали Михайлом. 15 червня хлопчикові виповнився рік. Віктор вирішив показати в своєму блозі Instagram, як вміло грає на гітарі і як син насолоджується музикою батька.

"Не можу це тут не залишити... Міша в рік, забава))", - написав Павлик.

На відео Віктор сидів на стільці і грав, а хлопчик поруч стояв, тримався за батька і танцював.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Супер", " як же це класно і мило!", "А з другом навіть не попрощався коли той, на жаль, залишав світ, горе-тато".

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