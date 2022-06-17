Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист. Зірка кілька років тому одружився на молодій блогерці Каті Репяховой. Дівчина торік народила артистові первістка-сина, якого назвали Михайлом. 15 червня хлопчикові виповнився рік. Віктор вирішив показати в своєму блозі Instagram, як вміло грає на гітарі і як син насолоджується музикою батька.
"Не можу це тут не залишити... Міша в рік, забава))", - написав Павлик.
На відео Віктор сидів на стільці і грав, а хлопчик поруч стояв, тримався за батька і танцював.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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