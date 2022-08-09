Популярна виконавиця Настя Каменських відлетіла з чоловіком із країни, але активно заявляє про свою патріотичну позицію, що нерідко висміюють у мережі.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка та дружина Олексія Потапенко, яка разом із ним втекла з країни і за всі ці місяці жодного разу не поверталася додому. При цьому щоб говорити про патріотизм, співачка випустила україномовну пісню і намагається всіляко її просунути.

У той же час критики Каменських і її чоловіка, що втік, стає більше в мережі, тому багато хто став помічати, як їх повідомлення просто видаляються під постами артистів. На цей раз критика під новим відео Насті, яка піарить нову композицію, не змусила на себе чекати.

«Пісня неймовірна, а піар дешевий; вистачить видаляти критику, не допоможе; як награно і без душі; один піар, заспокойся, Настя; дуже сильно 😥🥰🥰; Красиво; звучить, а ви неприродна; Де Потап?; Сонечко ♥️🙏🇺🇦; довго ж пропадала» - пишуть у мережі.

Раніше Настя також показувала себе та співала нову пісню. Багато українців подібного ходу не оцінили, а останнє відео Насті взагалі розкритикували, адже Каменських виглядала надто награно і неприродно, коли співала свою нову композицію. Спроба привернути увагу вийшла не зовсім такою, як планувала Каменських.

«Не кривляйся, це вже занадто ... 😂; переграє, якщо не бачите її, то пісня супер; Млинець. Зовсім без душі. Аби попіаритися на війні».

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