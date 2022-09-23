Як пише Politeka.net , Камалія - відома українська співачка, яку називають найбагатшою співачкою, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Камалія через якийсь час після початку війни повідомила, що її коні загинули через дії окупантів. А сама співачка активно допомагає українцям за кілька своїх фондів. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Камалія поділилася фото, вихваляючись організованою вечіркою у стилі 90-х.
"Ви зробили мене щасливою
Знов відчула себе молодою на вечірці 90-х. Дякую, що зібрала друзів, артистів заради високої мети (збирали на «очі» для наших хлопців ЗСУ)
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Наступного разу зустрінемося дуже скоро, вже у жовтні!
Згадуємо минуле – боронимо майбутнє", - написала Камалія.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Підкажіть, а коли саме у жовтні відбудеться захід, дуже хочу відвідати?", "Не всіх дізнаюся, але Юрченка не вистачає".
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