Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Знаменитість з 2020 року одружений з юристом Христиною, але останнім часом у пари не все так райдужно. Зоряне подружжя довгий час не з'являється разом і навіть часто знаходиться в різних не тільки містах, а й країнах. Телеведучий Слава Дьомін зазначив, що у парі конфлікт, але поки що до розлучення справа не доходить. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Остапчук показав, як тренується боксувати, поділившись відповідними кадрами у своєму блозі.

"Можна нити і плакати, а можна завжди діяти. Маленькими кроками щодня. Мотивація", - написав Володимир під кадрами.

Раніше Володимир привітав дочку із днем ​​народження.

"Емілія, сонечко моє, сьогодні тобі вже дев'ять.

Я пишу тобі це повідомлення, бо знаю – ти колись його обов'язково прочитаєш.

Дякую, що одного разу з'явилася в моєму житті та перевернула його повністю”, - написав Остапчук у публікації.

Нагадаємо, дружина Остапчука похвалилася, як виглядає у свій звичайний "робочий" день

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