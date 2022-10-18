Оля Цибульська, кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, показала себе та розповіла, з ким із зірок зараз спілкується.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка навіть опинилася в епіцентрі скандалу, коли кум розлучався, адже всі бурхливо обговорювали роман між Олею та Михайлом. Тоді ще Цибульська не показувала свого чоловіка, з яким живе 21 рік, і багато хто думав, що дитина у співачки саме від Дзідзьо. А позаминулого року Оля брала участь у шоу "Маска", де в образі Скандала посіла друге місце. А ось Михайло не впізнав куму, хоч був детективом на проекті.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила поговорити з фанами.

"Ви мені питання, я вам відповідь. Давайте про життя", - написала Оля.

"Оля, скажи, будь ласка, а з багатьма зі зірок шоу-бізнесу ти тісно спілкуєшся?", - запитав фан.

"Зараз тісно ні з ким. Коли літак потрапляє в турбулентність, одягти кисневу маску собі насамперед, щоб мати можливість допомагати іншим", - написала Цибульська.

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