Відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розкрив рецепт, який робить курку простою, але прекрасною.

Як повідомляє Politeka.net, м'ясо птиці, у тому числі куряче філе – це білок, а протеїни нам потрібні як будівельний матеріал для людського організму. Як швидко приготувати куряче філе з користю для здоров'я – розповів відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своїй сторінці у Instagram.

Як каже Євген Клопотенко, цей рецепт – для всіх українців, хто не може думати, що приготувати, але їсти треба й так, щоби просто з адекватних продуктів.

Вам знадобиться:

шинка - 2 шматочки

куряче філе - 1 шт

сир твердий - 2 тонкі шматочки

лимонний сік - 1 ст.ложка

мука - 2 ст.ложка

яйце

панірувальні сухарі

Все максимально просто і швидко - спосіб приготування рецепту від Євгена Клопотенка:

1. Куряче філе розрізаємо навпіл, але не до кінця. Кладемо всередину шинку та сир.

2.Поливаємо лимонним соком зверху.

3. Паніруємо в борошні, потім в яйці, яке збиваємо вилкою. Насамкінець паніруємо в сухарях.

4.Запікаємо до рум'яної скоринки в духовці розігрітої до 180 градусів на 25-30 хвилин.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.