Як повідомляє Politeka.net, м'ясо птиці, у тому числі куряче філе – це білок, а протеїни нам потрібні як будівельний матеріал для людського організму. Як швидко приготувати куряче філе з користю для здоров'я – розповів відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своїй сторінці у Instagram.
Як каже Євген Клопотенко, цей рецепт – для всіх українців, хто не може думати, що приготувати, але їсти треба й так, щоби просто з адекватних продуктів.
Вам знадобиться:
- шинка - 2 шматочки
- куряче філе - 1 шт
- сир твердий - 2 тонкі шматочки
- лимонний сік - 1 ст.ложка
- мука - 2 ст.ложка
- яйце
- панірувальні сухарі
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Все максимально просто і швидко - спосіб приготування рецепту від Євгена Клопотенка:
1. Куряче філе розрізаємо навпіл, але не до кінця. Кладемо всередину шинку та сир.
2.Поливаємо лимонним соком зверху.
3. Паніруємо в борошні, потім в яйці, яке збиваємо вилкою. Насамкінець паніруємо в сухарях.
4.Запікаємо до рум'яної скоринки в духовці розігрітої до 180 градусів на 25-30 хвилин.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
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