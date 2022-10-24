Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український музикант, який є лідером гурту "Бумбокс". Зірка після 24 лютого відразу ж записалася в тероборону і захищала Україну, служачи в поліції. Андрій встиг навіть поранити, про що розповів в одному з інтерв'ю. Також Хливнюк виконав разом із Pink Floyd "Hey Hey Rise Up". Композиція на теренах Ютуб вже встигла зібрати понад 11 мільйонів переглядів.

А зараз Андрій зайнявся гастролями Польщею, нещодавно анонсувавши свої концерти. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Андрій показав, яке лихо наздогнало його, опублікувавши промовисте фото. На кадрі можна побачити тест із однією смужкою. І це не тест на вагітність, а тест на китайський вірус. Як можна зрозуміти, у зірки немає антитіл до коронавірусу, а отже він здоровий.

"А це вже непогано", - написав Хливнюк на сторис із фото свого тесту.

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