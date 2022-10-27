Співачка та актриса Ганна Трінчер показала невелике тренування, яке тримає її у формі.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер - українська співачка та актриса, яка намагається запам'ятатися всіма способами, активно веде соціальні мережі та розповідає навіть про скандали у родині. Також їй подобається ділитися секретами краси та схуднення, на що Ганна робить акценти.

«Зараз живу в темпі – чи зараз, чи ніколи! Ніколи не відкладаю, намагаюся не лінуватися. Співи, танці, спорт, харчування, купа роботи.

І співаю на тренуваннях і тренуюсь на співі. Тим, хто занудьгував за цією піснею, залишу заслання. Як вам моє тренування під Козачку?» - запитала Ганна і нагадала про їхню нову з Позитивом пісню.

Раніше ми писали, весілля української співачки та актриси Ганни Трінчер та блогера Олександра Волошина могло не відбутися.

Закохані, як виявилось, за 10 днів до свята хотіли його скасувати. Причиною цього, за словами Трінчер, стала ситуація з організаторами їхнього весілля.

«Річ у тому, що ми, на жаль, довірилися некомпетентному організатору. В останній момент, за 10 днів до весілля, ми зрозуміли, що майже нічого не готове. Звичайно, ми потрапили на гроші», - розповіла Трінчер «ЖВЛ».

Нагадаємо, Трінчер, показавши форми після пластики в мереживах, заговорила про невдалий стиль

А ще Politeka повідомляла, що позитив знайшов причину, чому Камінська накинулася з критикою на нього та Ганну Трінчер.

Також Politeka писала, що Трінчер посміялася з забобонних українців через критику свого подарунка