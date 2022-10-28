Актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, вразивши виглядом на новому фото.

Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Не забуває Ірина і про Інтаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася стильним чином, з'явившись у штанах, піджаку та топіці. Зірка відчинила піджак, вражаючи фігуркою.

"Таким сонячним фото хочу вам розповісти про вихід нового випуску "Передай Зеленському", сьогодні о 18.00 на моєму You Tube каналі SoponaruTV", - написала Ірина у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Не можу дочекатися", "Сонячна дівчина", "Чарівна", "Oh my goodness!!! Ірина, ти чарівна!!! особливо коментарів, нестиковка", "Я обожнюю Ірину Сопонару", "Я її фанатка".

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом із рогами на голові.

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