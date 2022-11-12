Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист і сценарист "Квартал 95". А кілька років тому Олександр вирушив на шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною у головній ролі. Гумористу вдалося підкорити актрису та перемогти на проекті, після чого пара зустрічалася досить тривалий час. Але побудувати щасливі стосунки Олександру та Ксенії не вдалося, після чого вони розбіглися.

Але після 24 лютого пара знову опинилася разом на Буковелі. Але тривало це недовго і Олександр Еллерт раптово переїхав до США, через що його розкритикували українці, а Ксенія після цього попросила не згадувати своє ім'я поруч із ним.

Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Еллерт зробив селфі, звернувшись до фанів.

"Я. Він. Ми вимагаємо ваших реакцій та повідомлень. Яких-небудь", - написав Еллерт, показуючи друге підборіддя.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт показав зазомбованих російською пропагандою мешканців Нью-Йорка.

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт показав свою дочку від минулих стосунків.

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" поділився цікавим спостереженням.



