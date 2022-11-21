Відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко назвав предмет, який допоможе українцям пам'ятати свою культуру та берегти її.

Як повідомляє Politeka.net, відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вивчає українську кухню і намагається іншим прищепити любов до готування. Він активно веде свій блог, де ділиться забутими українськими рецептами. Кілька годин тому кулінар у Instagram розкрив, яким бачить наше майбутнє.

Зокрема, Євген Клопотенко запропонував запровадити у шкільну програму новий урок під назвою "Гідність та свобода українців".

Там потрібно буде вивчити такі теми: вплив мови на незалежність нації; огляд революції 2004 та 2014 років – розвиток української нації згодом; повномасштабна війна 2022-2023 – причини; феномен української нації – чому ми стали найпотужнішою нацією світу; закріплення матеріалу – як зберегти здобуте та продовжити розвиватися.

"Ми повинні постійно прокручувати в умі те, що проживає наша нація, навчатися і передавати це далі. Наші діти повинні знати про це, щоб бути вільними. Ці теми повинні вплестися в нашу національну пам'ять і стати нашою базою назавжди", - додав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.