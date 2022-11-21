Як повідомляє Politeka.net, відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вивчає українську кухню і намагається іншим прищепити любов до готування. Він активно веде свій блог, де ділиться забутими українськими рецептами. Кілька годин тому кулінар у Instagram розкрив, яким бачить наше майбутнє.
Зокрема, Євген Клопотенко запропонував запровадити у шкільну програму новий урок під назвою "Гідність та свобода українців".
Там потрібно буде вивчити такі теми: вплив мови на незалежність нації; огляд революції 2004 та 2014 років – розвиток української нації згодом; повномасштабна війна 2022-2023 – причини; феномен української нації – чому ми стали найпотужнішою нацією світу; закріплення матеріалу – як зберегти здобуте та продовжити розвиватися.
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"Ми повинні постійно прокручувати в умі те, що проживає наша нація, навчатися і передавати це далі. Наші діти повинні знати про це, щоб бути вільними. Ці теми повинні вплестися в нашу національну пам'ять і стати нашою базою назавжди", - додав Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.