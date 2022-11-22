Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Знаменитість 2020 року розлучився з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей. Після цього шоумен відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Але з літа поточного року пару більше не бачили привселюдно разом. Конфлікт підтвердив і телеведучий Слава Дьомін. Після цього з'явилася інформація, що пара офіційно розлучилася. А нещодавно Володимир та Христина відписалися один від одного в Інстаграм.

Володимир довгий час не вів Інстаграм після інформації про розлучення, а нещодавно повернувся до блогу. На нових кадрах Остапчук поділився фото, де показував лохину.

"200 грн за 250 р. За таку ціну незрозуміло, хто з нас "лохіна"", - написав Остапчук.

"Ти лох", - написав коментар Володимиру фанат.

"За фактом", - відповів Остапчук.

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