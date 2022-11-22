Як повідомляє Politeka.net, українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Савраненко) поділилася з шанувальниками сумною звісткою. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram, артистка розповіла, що днями померла її кохана бабуся.

Реп-виконавиця зізналася, що пісня "Жалі", яку вона виконує у дуеті з Джамалою, нагадує їй про те, як у день зйомок кліпу до пісні також пішла її друга бабуся. Тепер вона втратила ще одну близьку людину.

"У день зйомок кліпу на цей трек, мені вранці зателефонували батьки та сказали, що на Кіровоградщині померла моя бабуся. Я розповідала вам цю історію. І так склалося, що я не змогла провести її в останню путь. А вчора мої родичі розповіли, що померла моя інша бабуся", - написала Alyona .

Користувачі мережі почали співчувати артистці та писати слова підтримки для неї: "Втрачати близьких дуже важко", "Сильна пісня, до сліз пробирає. Співчуваю вам, Альона", "Немає слів, щоб описати наскільки це глибоко", "Мені дуже шкода, тримайтеся ".

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona чесно зізналася, від чого вона страждає.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona переписала свій хіт після обстрілу, закликавши викинути росію з життя.



