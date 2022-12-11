Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка у 2020 одружився з нотаріусом Христиною, а вже цього року стало відомо, що пара розлучилася. Але підтвердження інформації поки що не надходило. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз зірка вирішила показати, як виглядає без фільтрів.
Христина зробила селфі, демонструючи природну красу.
"Без фільтрів. Настільки обличчя класно виглядає після відходу. Я завжди говорю, що головне у догляді - це регулярність, але й кошти теж...", - написала Крістіна.
Також зірка показала, як відпочивала на початку року на Мальдівах.
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"Просто випав архів на телефоні. І я начебто повернулася на той час. Мальдіви - як на мене, те найкраще для відпочинку тіла та душі", - розповіла Крістіна, ділячись кадрами.
Нагадаємо, дружина Остапчука збентежила заявою після повернення до Києва.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про нові стосунки
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення розповіла про власний будинок