Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка прославилася завдяки першому сезону "Фабрики зірок", де їй вдалося здобути перемогу. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка вирішила побалакати з фанатами.

"Запитуй, що хвилює...", - написала Оля.

"Мені ви подобаєтеся як людина. Мені б таку подругу", - зізналася фанатка.

"Ок, я буду страшна подружка", - відповіла Оля і показала себе.

"Як відшити колишнього, щоб не чіплявся. Вже чотири роки розведені)", - запитала ще одна фанатка.

"Скажи, що ти хочеш, щоб ви жили втрьох: він, ти і твій поточний", - написала слушна рада Цибульська у відповідь.

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