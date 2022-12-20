Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка прославилася завдяки першому сезону "Фабрики зірок", де їй вдалося здобути перемогу. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка вирішила побалакати з фанатами.
"Запитуй, що хвилює...", - написала Оля.
"Мені ви подобаєтеся як людина. Мені б таку подругу", - зізналася фанатка.
"Ок, я буду страшна подружка", - відповіла Оля і показала себе.
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"Як відшити колишнього, щоб не чіплявся. Вже чотири роки розведені)", - запитала ще одна фанатка.
"Скажи, що ти хочеш, щоб ви жили втрьох: він, ти і твій поточний", - написала слушна рада Цибульська у відповідь.
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