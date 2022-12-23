Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, актриса та Майстер спорту України з художньої гімнастики. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Лілія поділилася фото та розповіла, як катує себе.
"Вони там у своєму Києві замерзають без світла, сніг у них не чистять"
"Люди страждають від "київського режиму" – ви прочитали лише кілька байок авторства російської пропаганди.
Раз на місяць я як телевізійник все ж таки змушую себе (ще можна назвати - знущаюся над собою) і роблю моніторинг ріс телеграм каналів, щоб знати, що там у них в головах.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Ви молодець, але те, що вони говорять, не одягнеш на голову взагалі! На інших планетах в іншому світі своєму";
"не витрачаємо енергію на них!";
"Наша країна навіть зараз живе краще ніж країна агресора".
Нагадаємо, Ребрик розповіла про унікальну картину, яку продали на підтримку ЗСУ
А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик показала "пекельну муку", з якою зіткнулася через відключення світла.
Також Politeka писала, що Ребрик поділилася святковим рецептом імбирного печива .