Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Проект практично закінчився Алексу належить вибрати ту саму серед учасниць, що залишилися. Одна з них – Олександра Мудра, яка стала улюбленицею багатьох українців, а не лише головного героя шоу. За дівчиною стежать десятки тисяч фанів в Інстаграмі, де вона веде блог. А цього разу Мудра заінтригувала зустріччю, поділившись сторіс.

"Головне, щоб у тебе не було жодної їжі із собою взагалі. Вони за це штрафують", - було написано у повідомленнях.

"Ааа, як же я без їжі. Я якраз котлет привезти хотіла. Гаразд, звичайно без, а що ще? Ти до речі багато взагалі речей взяла?", - було написано у відповіді.

"Вгадайте, хто до мене летить?", - написала Мудра, інтригуючи українців зустріччю.

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