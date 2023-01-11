Реп-виконавиця Alyona Alyona показала, як виглядала у дитинстві, поділившись кадрами.

Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська реп-виконавиця. Зірка прославилася завдяки своєму альбому "Гармата", до якого увійшли хіти "Голови" та "Рибки". А цього разу артистка вирішила показати, як виглядала у дитинстві, поділившись кадрами. "ЖВЛ" вирішив опублікувати відео з дитячими фото Alyona Alyona на своїй сторінці в Інстаграм.

"Alyona Alyona показала архівні дитячі фото та розповіла про свої досягнення

Артистка уявила, яким би у неї був діалог із самою собою, але з минулого і показала у Instagram відповідне відео.

А що ви сказали б дитячій версії себе? Діліться у коментарях", - було написано у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"О Боже, це що?";

"Люблю".

А до цього Alyona Alyona розповіла про детоксикацію.

"На кілька тижнів я хочу видалити Інстаграм з телефону і не реагувати на повідомлення, не сидіти в директі, не проводити якийсь годинник у ТікТоку, а просто створювати музику без соцмереж", - написала артистка.

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