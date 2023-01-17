У паростках спаржі міститься дуже багато корисних речовин, а ще вона неймовірно смачна. Головне пам'ятати, що спаржа готується дуже швидко. Тому, коли ви її готуєте, стежте, щоб вона не переварилася.

У своєму блозі знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився одним простим рецептом приготування спаржі.

За словами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб отримати ідеальну хрумку спаржу, достатньо дотримуватися кількох простих порад.

СКЛАДОВІ

квасоля стручкова (заморожена)

вершкове масло за смаком

часник сік лимона (половини)

перець чилі (за бажанням)

Спочатку відріжте нижню частину пагонів - вона найжорсткіша і жувати її не дуже приємно. 2-3 сантиметри знизу сміливо відрізайте. Потім почистіть їх. Але це потрібно робити не завжди , а лише у випадку, якщо верхній шар стебла дуже твердий. І очищайте тільки у нижній частині, нагорі спаржа дуже ніжна та м'яка.

Потім спаржу потрібно бланшувати в підсоленій окропі протягом однієї хвилини і не більше. Відразу після цього вийміть спаржу і покладіть у миску з холодною водою, щоб зупинити приготування.

Потім викладіть спаржу на паперовий рушник, щоб волога ввібралася.

Для того, щоб отримати максимум смаку від спаржі, обсмажте її на вершковому маслі протягом 1-2 хвилин. Виходить просто божественно!

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