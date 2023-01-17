У паростках спаржі міститься дуже багато корисних речовин, а ще вона неймовірно смачна. Головне пам'ятати, що спаржа готується дуже швидко. Тому, коли ви її готуєте, стежте, щоб вона не переварилася.
У своєму блозі знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився одним простим рецептом приготування спаржі.
За словами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб отримати ідеальну хрумку спаржу, достатньо дотримуватися кількох простих порад.
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СКЛАДОВІ
- квасоля стручкова (заморожена)
- вершкове масло за смаком
- часник сік лимона (половини)
- перець чилі (за бажанням)
Спочатку відріжте нижню частину пагонів - вона найжорсткіша і жувати її не дуже приємно. 2-3 сантиметри знизу сміливо відрізайте. Потім почистіть їх. Але це потрібно робити не завжди , а лише у випадку, якщо верхній шар стебла дуже твердий. І очищайте тільки у нижній частині, нагорі спаржа дуже ніжна та м'яка.
Потім спаржу потрібно бланшувати в підсоленій окропі протягом однієї хвилини і не більше. Відразу після цього вийміть спаржу і покладіть у миску з холодною водою, щоб зупинити приготування.
Потім викладіть спаржу на паперовий рушник, щоб волога ввібралася.
Для того, щоб отримати максимум смаку від спаржі, обсмажте її на вершковому маслі протягом 1-2 хвилин. Виходить просто божественно!
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