У паростках спаржі міститься дуже багато корисних речовин, а ще вона неймовірно смачна. Головне пам'ятати, що спаржа готується дуже швидко. Тому, коли ви її готуєте, стежте, щоб вона не переварилася.

У своєму блозі знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився одним простим рецептом приготування спаржі.

За словами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, щоб отримати ідеальну хрумку спаржу, достатньо дотримуватися кількох простих порад.

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СКЛАДОВІ

  • квасоля стручкова (заморожена)
  • вершкове масло за смаком
  • часник сік лимона (половини)
  • перець чилі (за бажанням)

Спочатку відріжте нижню частину пагонів - вона найжорсткіша і жувати її не дуже приємно. 2-3 сантиметри знизу сміливо відрізайте. Потім почистіть їх. Але це потрібно робити не завжди , а лише у випадку, якщо верхній шар стебла дуже твердий. І очищайте тільки у нижній частині, нагорі спаржа дуже ніжна та м'яка.

Потім спаржу потрібно бланшувати в підсоленій окропі протягом однієї хвилини і не більше. Відразу після цього вийміть спаржу і покладіть у миску з холодною водою, щоб зупинити приготування.

Потім викладіть спаржу на паперовий рушник, щоб волога ввібралася.

Для того, щоб отримати максимум смаку від спаржі, обсмажте її на вершковому маслі протягом 1-2 хвилин. Виходить просто божественно!

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