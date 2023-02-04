Цього разу українська популярна виконавиця взяла участь у рекламній зйомці та знову з'явиться на глянцевій обкладинці. Кадри з новим чином Наді з'явилися в соціальній мережі Інстаграм, представлені на сторінці журналу.

Французький дизайнер іспанського походження Пако Рабан, найбільш відомий своїми металевими ансамблями та дизайном космічної ери 1960-х, помер у 88-річному віці у Франції.

Про те, як дизайнер вплинув на світ моди, буде розказано у спеціальній статті. Для цього Надя взяла участь в атмосферній зйомці та обрала акуратну маленьку сукню. Чорно-білий кадр надав образу Дорофєєвої суворості.

Дорофєєва також розмістила у Instagram фото та відео, які були зроблені під час навчання грі на барабанній установці. Артистка поділилася , що справжня гра, а не імітація гри у кліпі до пісні "Вотсап" стала для неї викликом. Дорофєєва, в тому числі, продемонструвала в кадрі стерті до крові пальці.

Як відомо, режисер відео Інді Хаїт побачив, що у кліпі Надя має грати на барабанах і таким чином передати свій емоційний стан.

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