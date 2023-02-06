Відома співачка та активістка Даша Астаф'єва відповіла на найцікавіші питання фанатів і торкнулася минулого.

Актриса, модель та співачка Даша Астаф'єва відповіла в Інстаграм на найпопулярніші питання шанувальників, вражаючи також архівними кадрами. Торкнулася артистка також і своє минуле, заразом встигнувши порівняти, якою стала тепер.

Відомо, що Даші часто приписували різні захоплення уколами краси, критикували через зухвалі образи або цікавилися її вбраннями. Зараз артистка вирішила не лише показати, якою була у дитинстві, а й порівняла з тією, яка вона тепер.

Нагадаємо, Даша зараз займається волонтерством та допомагає ЗСУ, донатить різним фондам і навіть готує смакоти для наших захисниць та захисників.

Артистці написали, що стежать за нею вже багато років, і вона ще дивує і кадрами, і образами: «Рубрика: олди тут».

Даші подякували за її допомогу ЗСУ та за те, що вона не виїхала і продовжує допомагати. Артистка супроводжувала свою відповідь фото з місця, де з іншими волонтерами продовжує готувати їжу як допомогу.

"Я тут. Ми тут. До кінця з вами! – пише Даша.

Також артистка виклала чарівні фото із незвичайного місця, але стурбувала своїм настроєм.

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