Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська актриса театру та кіно, а також телеведуча, та Майстер спорту з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким виступала на "Танцях зі зірками", де пара посіла друге місце. У пари є двоє дочок – Поліна та Діана. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де цього разу розповіла про нове захоплення дітей та поділилася селфі з дочкою.

“Я завжди повторюю і Полінці, і Діані: “Ти – така, як ти є, і ти єдина така у світі!” Вважаю дуже важливим допомогти дитині навчитися, не прагнути бути схожим на когось, а шукати щось цікаве в собі , розвивати свої власні здібності", - написала Лілія та розповіла про їхнє захоплення IT-технологіями.

"Тому маємо дбати про своє майбутнє – про своїх дітей, про тих, кому це щасливе (а я переконана, що найщасливіше!) майбутнє потім будувати!", - підсумувала наприкінці Ребрик.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже мудро говоріть своїм дівчаткам!";

"Це дуже правильна позиція. Я теж, завжди повторюю своєму синові, що він найкращий, треба бути собою і завжди обстоювати свою думку";

"Прекрасна".

Нагадаємо, Ребрик разом із артистами зробила тендітні кроки до звичного життя .

А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик поділилася радісною новиною та показала кадри з малюком на руках .

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик після приїзду до Дніпра звернулася до українців .



