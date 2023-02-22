Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров - відомий український тревел-блогер та зірка "Світ навиворіт". Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу знаменитість показав ще один фрагмент фільму "Рік" про українську війну.

"Друзі, продовжую вас знайомити з героями документального проекту Рік. Людьми, які щодня творять нашу історію та наближають нашу Перемогу.

На відео - Командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант, Герой України Микола Миколайович Олещук. Людина охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет. Генерал покаже установку IRIS-T, яка ефективно збиває ворожі повітряні цілі", - написав Комаров.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А як же військові секрети";

"Не палите маскування ППО! Ще трошки рано!";

"А можна хоч трохи місцевість блюрити!"

Чи з танковим не навчило? плюси продакшн включайте мозок!!!!";

"День добрий! Якщо буде можливість – то переведіть будь-ласка цей фільм англійською (або хоч субтитри). Мої іноземні друзі хочуть також подивитися фільм";

"З великим нетерпінням чекаю фільму. Велике спасибі за працю".

Нагадаємо, Комаров наочно показав, чим військові збивають ворожі ракети.

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