На цей раз популярна артистка вирішила показати, як проводить час між зйомками.

Після того, як Ольга повернулася жити до Києва, вона стала частіше брати участь у різних нових проектах та вражає образами. Також зірка стала частіше записувати відео в Інстаграм, спілкуючись із аудиторією та веселячи їх різними життєвими мометами.

"Я на місці, виступаємо, приїхала. Їхали всю ніч поїздом і ось уже зйомка, працює!" - Поділилася Полякова після того, як змінила образ.

Далі вона без зайвого пафосу показала, як у перерві між зйомками їсть їжу, що залишилася, чим насмішила своїх колег.

"Секрет смачної їжі від Полякової. Із загального корита набагато смачніше", - пожартувала артистка.

Нещодавно Оля Полякова зненацька відвідала українських військових, які проходять реабілітацію у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine у ​​Львові.

Кілька місяців тому люди з усього світу збирали кошти на протезування військових у цьому центрі, а зараз спеціалісти борються за кожен новий рух тих, кого покалічила війна.

Після цього Ольга провела також не менш важливі зустрічі.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.