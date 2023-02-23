Після того, як Ольга повернулася жити до Києва, вона стала частіше брати участь у різних нових проектах та вражає образами. Також зірка стала частіше записувати відео в Інстаграм, спілкуючись із аудиторією та веселячи їх різними життєвими мометами.
"Я на місці, виступаємо, приїхала. Їхали всю ніч поїздом і ось уже зйомка, працює!" - Поділилася Полякова після того, як змінила образ.
Далі вона без зайвого пафосу показала, як у перерві між зйомками їсть їжу, що залишилася, чим насмішила своїх колег.
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"Секрет смачної їжі від Полякової. Із загального корита набагато смачніше", - пожартувала артистка.
Нещодавно Оля Полякова зненацька відвідала українських військових, які проходять реабілітацію у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine у Львові.
Кілька місяців тому люди з усього світу збирали кошти на протезування військових у цьому центрі, а зараз спеціалісти борються за кожен новий рух тих, кого покалічила війна.
Після цього Ольга провела також не менш важливі зустрічі.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.