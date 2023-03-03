Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер продовжує всіма способами привертати увагу до себе. Вона розповідає про життя, про свої стосунки та схуднення, а також про всі перетворення.
Тому Трінчер часто стикається з критикою, а також отримує безліч критики на свою адресу – за висловлювання, вбрання чи поведінку. Після чергових зауважень артистка вирішила висловити свою думку Інстаграм.
«Залишивши безневинний коментар – ви можете залишити травму людині. Я вже загартована, мені байдуже. Я просто хочу попросити вас думати перед тим, як сказати щось.
Невже ви не можете хоча б проаналізувати? Невже ви не можете стримати свої емоції? Чому хтось повинен страждати, якщо у вас поганий настрій? – пише Ганна.
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Раніше зірка виклала фото та відео та заінтригувала новим хітом.
Як виявилося, Ганна записала новий трек із двома українськими артистами, але не змогла показати їх на фото. У той же час вона показала і фрагмент відео, в якому можна почути їхні голоси та дізнатися, хто це.
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