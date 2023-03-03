Популярна молода співачка звернулася до своїх головних критиків та просто незадоволених хейтерів.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер продовжує всіма способами привертати увагу до себе. Вона розповідає про життя, про свої стосунки та схуднення, а також про всі перетворення.

Тому Трінчер часто стикається з критикою, а також отримує безліч критики на свою адресу – за висловлювання, вбрання чи поведінку. Після чергових зауважень артистка вирішила висловити свою думку Інстаграм.

«Залишивши безневинний коментар – ви можете залишити травму людині. Я вже загартована, мені байдуже. Я просто хочу попросити вас думати перед тим, як сказати щось.

Невже ви не можете хоча б проаналізувати? Невже ви не можете стримати свої емоції? Чому хтось повинен страждати, якщо у вас поганий настрій? – пише Ганна.

Раніше зірка виклала фото та відео та заінтригувала новим хітом.

Як виявилося, Ганна записала новий трек із двома українськими артистами, але не змогла показати їх на фото. У той же час вона показала і фрагмент відео, в якому можна почути їхні голоси та дізнатися, хто це.

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