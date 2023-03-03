Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій співала 15 років. Але перед початком повномасштабного вторгнення гурт розпався, а після початку повномасштабної війни Слава виїхала з України з дітьми, вирушивши до Нідерландів. При цьому артистка залишається там і зараз, поділяючись часом новими кадрами у своєму Інстаграм. А цього разу зірка показала сина Леонарда, де він позував на пляжі.
"Вимушена відпустка" колись хотілося приїхати в іншу країну, щоб відпочити від побуту та роботи, а тепер повернутися додому – це найзаповітніша мрія. Багато хто змушений перебувати за кордоном, але це не тішить. Я дуже чекаю на закінчення цього кошмару і нашої перемоги", - написала Слава під публікацією.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Дай Бог, скоріше Славочко. Нехай цей жах вже закінчиться для наших людей і всі повернуться до дому";
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"У Києві все тихо та спокійно, чому не повертаєтеся?";
"Хто заважає повернутися. Вже не в тему це скиглі";
"Ми в Україні. Але поїхали з рідного міста. Чекаємо на звільнення. Додому хочеться жахливо".
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А ще Politeka повідомляла, що Камінська з-за кордону вибухнула гнівом після удару по Дніпру.
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