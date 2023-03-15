Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює події у країні у своєму блозі, незважаючи на загрозу блокування.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу Кошмал поділилася кадрами, де показала свій новий образ.

"Начіос, левиці", - підписала кадри Ганна, демонструючи свою стильну зачіску.

А раніше Кошмал показала, як провела час в Одесі. Зірка там була не одна, а зі своїми колегами.

"У глибині моря вічна тиша. Урагани вирують на поверхні, там і проходять. Люди можуть багато чого навчитися біля моря. Зберігати спокій усередині, що б не відбувалося зовні". Для нашої дівочої команди Одеса – завжди свято, та моооре. Завжди хочеться з ним побути якнайдовше… вітер, птахи, солоне повітря, спокій і глибина… неможливо відірватися", - написала Кошмал у публікації, де розмістила три фотографії.

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