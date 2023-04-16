Ольга Фреймут – відома українська телеведуча, яка запам'яталася завдяки своїм ревізіям по готелям та ресторанам. У зірки є троє дітей - старша дочка Злата Мітчелл від британця Ніла, а також дочка Євдокія та син Валерій від поточного чоловіка Володимира Локотка. Старша дочка Злата вже виросла справжньою красунею і кілька років тому поїхала на навчання до Лос-Анджелеса, де перебуває і зараз. Там дочка Фреймут знайшла себе хлопця на ім'я Оскар.
Не забуває Злата про Інстаграм, де ділиться з фанатами особистими кадрами. А цього разу Мітчелл опублікувала фото із прогулянки під Лос-Анджелесом. Зірка похвалилася розкішною фігурою, поділившись парою знімків.
"Зелень долини. #35 мм плівка", - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ти така прекрасна, що це божевілля";
"Королева!!!";
"Виходь за мене заміж!!!!";
"Твій образ бомба".
А до цього зірка вийшла на зв'язок після паузи за кілька місяців. Варто зазначити, що Мітчелл не так часто оновлює свій блог в Інстаграм.
"Я знаю, що зараз квітень, але зазвичай я публікую пости за два місяці. ось звіт за фотографіями за тиждень до лютого", - написала зірка.
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