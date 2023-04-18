Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів подробиці конфлікту зі своїм кумом Алексом Топольським, який оселився на Балі та взагалі не цікавиться ситуацією в Україні.

"Мені тут підписники відправили скріни мого кума Алекса Топольського, з яким у нас колись була дружба, а потім це все закінчилось через розбіжності в поглядах. Ви знаєте, Сашко вирішив відповісти на запитання, чому ми не спілкуємось. За його словами, я як друг не зміг порадіти за його успіхи, а от проблемам навпаки радів. Відповідати на таке я не буду, бо не хочеться, щоб ви ще більше розчарувались у цій людині", — заявив ведучий.

Але Слава відзначив, що Топольський заблокував у себе в Instagram і його, і навіть його сина.

"Нагадаю, що мій син — це його похресник, про якого він так тепло відгукувався у себе в соцмережах і на проєкті "Холостяк". Коли у нього брала інтерв'ю Анна Олицька і запитала, хто у нього залишився в Україні, про похресника він, звичайно, не згадав. Але ми в принципі до цього вже звикли, а ви, друзі, робіть самі свої висновки. Про себе можу сказати лише те, що я довго терплю, а в якийсь момент просто викреслюю токсичну людину зі свого життя", — додав Дьомін.

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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