Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко з перших днів вторгнення готував безкоштовні обіди для всіх, хто потребує. Крім того, шеф-кухар активно популізує українську кухню у світі. Зараз у нього немає можливості їздити за кордон, тому він придумав вихід. Про це відомий українець розповів в Інстаграм.

Так, Євген Клопотенко розповів, що разом зі своєю командою запускає новий формат благодійної званої вечері за кордоном, від якої він сам залишився в шоці.

Зокрема, голограма з'являтиметься у різних куточках світу та презентуватиме "смак нашої країни".

"А, поки я буду вмикатися у цей процес з України та презентувати їжу, мій “посланець” шеф-кухар приготує 7 страв-ребусів. Ці страви гості розгадуватимуть під мій голографічний супровід. Коротше, буде купа вражень і дуже цікавий досвід. А ще, ШІ створить рецепт борщу із додаванням локальних продуктів (країни, де буде проходити вечеря) і учасники вечері цю страву скуштують", - поділився подробицями Євген Клопотенко.

Переможець шоу "МастерШеф" зазначив, що це гастрономічне шоу має кілька цілей. По-перше, це прикольно. По-друге, ми ще раз наголосимо на успіхах України у сфері диджиталізації та популяризуємо українську кухню. По-третє, кошти в міру йдуть на купівлю продуктів для українців зі звільнених територій.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт шаурми.

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