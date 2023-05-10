Ектор Хіменес-Браво , зірка "Мастер Шеф", вже давно підтримує українських захисників, допомагає волонтерам та часто проводить спеціальні збори. Також знаменитий кулінар не забуває висловлювати свою думку у соціальній мережі Інстаграм, щоб спілкуватися з аудиторією та підтримувати з ними зв'язок.

Так, суддя з «Мастер Шеф» розповів, що у нього справді цього разу накипіло:

«Тил – це важливо. Від нас багато залежить. Коли я бачу, як хлопці призовного віку хуліганять, слухають російську музику посеред міста, коли тварин експлуатують на блогерських фотосесіях та тупих піарах.

Коли клуби працюють поза комендантським часом, і пів Києва викладає прильоти та виходи ППО.. хочеться кричати. Тим часом багато азовців досі у полоні, а росія взагалі очолює Раду безпеки ООН!» – нагадав зірка «Мастер Шеф» Хіменес-Браво.

Ектор додав, у цей момент військові, як ніколи раніше, потребують нашої підтримки, наших донатів і нашої віри.

«З яким серцем вони зараз йдуть на завдання, коли у нас таке безладдя? Зберіться. Не забувайте про донати. Окреме дякую тим, хто не припиняв донатити взагалі. Ви приклад, який ми всі маємо і слідуватимемо. Віримо. Підтримуємо. Допомагаємо», - додав Хіменес-Браво.

У мережі висловили свою думку, поділившись емоціями та почуттями:

«Я вас підтримую, ми на своєму шляху до перемоги і все, що можемо робимо, і я знаю нас багато і нас не подолати; Тому що завдяки захисникам ЗСУ більшість не відчуває жахів війни і живе, якби нічого не відбувається;

Екторе, дякую вам за ваше українське серце! І як прикро, коли народжені в Україні цього не розуміють; Ви молодець!!; Жах і невимовний біль; Просто Сюр якийсь..я сама в шоці(; Болить..за наших хлопців. Ми повинні бути свідомі і не бути схожими на покидьки, які прийшли руйнувати нашу країну».

При цьому "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вирішив у жартівливій формі вирішив показати, як вірить у ЗСУ і тому може нарешті зняти скотч із вікон, який під час частих ударів ліпили на вікна.

Кухар, як відомо, вирішив залишитися в Україні та відмовився їхати до мами назад до Колумбії.

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