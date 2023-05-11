Найбагатша співачка Камалія вирішила поділитися фотографією із літака. Найбагатша співачка Камалія опублікувала нове фото у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Друзі, я вже в дорозі. Побажайте, будь ласка, удачі", - написала найбагатша співачка Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі найбагатшій співачці Камалії:
"Удачі! Все буде Україна!";
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"Приємної подорожі, м'якої посадки";
"Дай Боже!!! Удачі!!!";
"Успіху, наша дорога Камалія! Нехай Бог зберігає! Все буде Україна";
"Удачі Вам, Камалія!!!! Ви дуже глибока особистість! Удачі у всіх Ваших планах. Люблю вас. З повагою, Тетяна";
"Успіхів Вам, шикарна Камалія! Щасливого шляху. Нехай все буде як Ви хочете, навіть краще! Удачі!";
"Удачі вам!!!! Дякую, що допомагаєте Україні та українцям, а не залишилися осторонь, як багато інших людей!!!!".
Варто зазначити, що найбагатша співачка Камалія – найуспішніша українська артистка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. найбагатша співачка Камалія встигла організувати кілька фондів для допомоги українським біженцям.
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