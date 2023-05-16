Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Аніта Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Аніта Луценко виклала миле фото та відкрила простий секрет для схуднення.

Як видно, Аніта Луценко показала миле чорно-біле фото, на якому знято в домашній обстановці. Перед камерою вона з'явилася, стоячи на колінах на підлозі та демонструючи струнку фігуру та плоский жит. На ній вузькі чорні лосини та ледь помітний тонкий ліф.

У підписі до публікації Аніта Луценко розповіла, що секрет схуднення насправді дуже простий: щоб схуднути – треба їсти, але є правильно, розподіляючи співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Як зауважила Аніта Луценко, тут немає жодної магії – це просто фізіологія.

"Щоб бути стрункою - потрібно їсти. Ну і тут звичайно є 2 моменти. 1) Ну хто ж ж повірить в це? І всі продовжують сидіти на дієтах, зриватися, набирати, знов худнути, наче граблі не працюють. 2) Важливо, звичайно, що їсти. Зазвичай у більшості людей, основа їжі : жир + вуглеводи, мало білку. Ну і тут би змінити пропорції і все зміниться. Їсти більше білку, менше жиру (але не занадто, бо вони корисні) і досить вуглеводів але не в 5 разів більше ніж треба. Для довідки: на перетравлення білків організм витрачає 30% енергії від з’їденного, на вуглеводи - 8% , на жири - 3 %. P.S. Моя улюблена фраза дівчат на wowbody "Як це можливо!? Я їм багато і смачно (млинці, сирники, картоплю, макарони, хліб і худну більше, ніж на дієті". Чиста магія або звичайна фізіологія", - розповіла Аніта Луценко.

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