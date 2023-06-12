Відома співачка Надя Дорофєєва , яка продовжує ділитися в мережі різними кадрами, поділилася доволі важливою темою, пов'язаною з її творчістю.
«Усі зміни розпочинаються всередині. Спочатку це таке далеке почуття. Воно дуже тихе, ти його просто не чіпаєш. Тобі страшно. Але ти знаєш, що там є твоя нова правда і твій новий шлях. Ти живеш із ним. Він тепер завжди з тобою і ти потихеньку починаєш рух у цьому напрямку. Тебе веде твоя інтуїція.
Тебе веде вона, і ти вже знаєш, що шляху назад немає. І тут ти починаєш ставити незручні питання, відповіді на які можуть бути дуже болючими. Ці відповіді покажуть тобі новий шлях життя. Цей пасаж про мої минулі 2 роки і людей, які змінювалися разом зі мною» - зізналася Дорофєєва.
Раніше Дорофєєва закликала думати не лише про себе, оскільки світ продовжує мовчати.
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Якось дуже важко морально сьогодні. Усі ці відео розбивають серце та лякають. Чому світ мовчить? - Написала Дорофєєва і опублікувала ролик з містом, що тоне.
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