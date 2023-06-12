Відома співачка Надя Дорофєєва , яка продовжує ділитися в мережі різними кадрами, поділилася доволі важливою темою, пов'язаною з її творчістю.

«Усі зміни розпочинаються всередині. Спочатку це таке далеке почуття. Воно дуже тихе, ти його просто не чіпаєш. Тобі страшно. Але ти знаєш, що там є твоя нова правда і твій новий шлях. Ти живеш із ним. Він тепер завжди з тобою і ти потихеньку починаєш рух у цьому напрямку. Тебе веде твоя інтуїція.

Тебе веде вона, і ти вже знаєш, що шляху назад немає. І тут ти починаєш ставити незручні питання, відповіді на які можуть бути дуже болючими. Ці відповіді покажуть тобі новий шлях життя. Цей пасаж про мої минулі 2 роки і людей, які змінювалися разом зі мною» - зізналася Дорофєєва.

Раніше Дорофєєва закликала думати не лише про себе, оскільки світ продовжує мовчати.

Людей продовжують евакуювати, розшукують постраждалих та збирають кошти на допомогу тваринам.

Якось дуже важко морально сьогодні. Усі ці відео розбивають серце та лякають. Чому світ мовчить? - Написала Дорофєєва і опублікувала ролик з містом, що тоне.

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