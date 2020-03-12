"Як можна бути такою неможливою?"

25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені в серіалі "Свати", підкорила тисячі сердець природною красою

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в досить спокусливій образі. На ній мереживний топ блідо-рожевого відтінку і кофта чорного кольору. Розпатлана Анна без краплі косметики крупним планом показала свої принади. Від зони декольте неможливо відвести погляд. Дівчина піднесла руку до обличчя і грайливо глянула в об'єктив.

Відвертим фото актриса невимовно обрадувала шанувальників, які не змогли втриматися від хвалебних коментарів.

"Природна, беззахисна краса!"

"😍 Як можна бути такою неможливою ?"

"Аня, як же ви прекрасні 😍 Захоплююся вашою красою і душею! ❤️"

"Ти планета💓"

"Ти дуже мила і приваблива! Просто знай 😘"

Раніше ми повідомляли, Анна поділилася ще одним кадром з цієї фотосесії, на якому блиснула ідеально плоским животиком. Прес актриси нікого не залишив байдужим. На ній джинси, в'язаний топ і кофта темного кольору, яку та нескромно відкинула назад, відкриваючи погляду фанатів пружні принади. Кошмал з трохи розпатланим волоссям зухвало дивилася в об'єктив, а на її обличчі грала легка усмішка.

"Нереальна😍"; "Класний прес !!"; "Така ніжна 🥰🥰🥰"; "ля прессуха яка😁"; "Анна ти все квітнеш👍👍👍", - фанати розсипалися в компліментах.

Також ми розповідали, що Кошмал умилила фото з поїзда. На цей раз дівчина постала сплячою в купе з милою пов'язкою на очах у вигляді єдинорога. У підписі до фото Анна розповіла, що її фотографувала подруга. Судячи з усього, Кошмал вирушила на гастролі по Україні, а її першим місцем призначення став Маріуполь.

«Няха вогонь», «Ой яка няха», «Така мила, коли спиш», «Як мило, Ви найкраща Ганна Люблю вас», «Миленько, тільки трохи перекосило», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Женька з "Сватів" спустила сорочку і влаштувала фотосесію для дорослих.

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