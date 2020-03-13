Відомий російський шоумен Максим Галкін, який одружений на співачці Аллі Пугачовій, показав нове відео з дітьми в Instagram

На кадрах діти вбралися в костюми страшних персонажів. Можна помітити на відео відьмочку, приведення і "Королеву Генгену", як сказала, швидше за все, Ліза, дочка зіркової пари. За кадром можна почути голос Алли Пугачової. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Діти весь будинок налякали! Страшилки на ніч!", - написав Галкін під відео.

Фанати встигли подивитися відео більше мільйона разів і написали безліч коментарів:

"Максим,чарівні Ваші діти. Скажіть,будь ласка,вони спілкуються взагалі з іншими дітками? Вибачте,якщо не коректне питання)))", "Якщо у Венеції не можна - Венеція йде до нас", "Ну, нарешті то привиди. А замок не замок без них", "У щасливих людей , гарні діти. Здоров'я вам і вашій родині", "Маскарад у Венеції скасували, ви влаштували його будинку", "З цього і починаються сімейні традиції! Сімейні дивацтва!!! Це і є щастя!!!", "Справжній замок з привидами", "Молодці. Як весело живеться. Заздрю білою заздрістю".

Раніше ми повідомляли, що російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як його шестирічні діти розважаються вдома.

На ролику зоряний тато намагається пояснити дітям, що таке флора і фауна. Галкін каже, що фауна – це світ рослин. А світ тварин – це флора. Але 6-річний Гаррі не дав своєму батькові договорити і вигукнув, що світ тварин – це «тваринка».

Після цікавої бесіди малюки стали біля вікна і стали придумувати пісню про «тваринку». Максим зняв дітей здалеку. Найімовірніше, вони не бачили, що їх знімають.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

А ще Politeka писала, що Пугачова після поїздки в Україну злягла, тривожний прогноз

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає



