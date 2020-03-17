Коронавірус не обійшов стороною 31-річну російську актрису Крістіну Асмус

Як передає Politeka.net, дівчина звернулася до шанувальників у своєму мікроблозі в Instagram. Асмус повідомила про скасування вистав через оголошений в Росії карантин, а також побажала здоров'я всім користувачам в результаті спалаху коронавіруса.

"Сьогодні ми повинні були грати улюблене «Качине полювання» в @ermolova_theater 🎭 Ні «Тексту», ні «Ревізора», ні «Гамлета», ні інших спектлей найближчим часом не буде. Поки до 10 квітня. А там, кажуть, чекаємо новин... 🥺 Ймовірність закриття проекту «Вернувшиеся» у Москві - максимальна⚡️ тобто, коли я грала минулий спектакль..навіть уявити не могла, що він може виявитися останнім 😱 Багато хто хотів і не встиг побачити... Я дуже сподіваюся, що скоро все це закінчиться... Позитивних думок вам всіх і бережіть себе і своїх близьких! 💚", - поділилася Крістіна, яка постала на фото в чорній шкіряній куртці.

Артистка позувала поруч з парканом-сіткою, повернувшись спиною до об'єктиву, широко розставивши руки і повернувши голову вбік.

Стривожені шанувальники у відповідь попередили Асмус, щоб вона берегла себе в цей непростий період.

"Крістіна,будьте обережні.Бережіть своїх рідних і близьких"

"Скоро все закінчиться . Головне без паніки"

"Крістіна,спасибі за 💗Ви завжди така уважна.Здоров'я Вашій сім'ї.🍀"

"Добре виглядаєте!!!👍🔥"

"Офігенний куртець🔥😻"

"Коли ж це все закінчиться, проклятий вірус"

"Крістінка Ви СУПЕР, викладайте побільше фоток, радуйте нас, а то у зв'язку з цією заразою хочеться більше позитиву. А Ви, як промінчик, несете тільки позитив. Бережіть себе. Ваша прихильниця Я.😘"

Раніше ми повідомляли, Асмус здивувала фанатів розміром ноги. Дівчина постала у повний зріст в довгій чорній сукні і босоніжках. Мініатюрна красуня виявилася власницею великих ступень.

«Розмір ноги 42! Ось це лапоть!! Та це просто лижі!!», «Таке враження на фото, як ніби вагітна. Випадково малюка не чекаєте з Гаріком?», - коментували в соцмережі.

Нагадаємо, що Крістіна Асмус здивувала реакція на події в Росії: «Що діється…».

Як повідомляла Politeka, Крістіна Асмус налякала росіян новою зовнішністю, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Асмус в білому платті розбурхала визнанням, мережа кипить: «Стало безглуздо і незграбно».