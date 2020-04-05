Українська актриса і ведуча популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова захопила мережу в образі медсестри

Зірка вирішила підтримати флешмоб із закликом до самоізоляції, метою якого є закликати людей залишатися вдома і самоізолюватися, щоб зупинити поширення вірусу.

Для цього Трегубова вбралася в костюм медичного працівника і оприлюднила нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.

На фото вона виглядає серйозною і навіть трохи сумною.

«Я стільки разів грала лікарів, стільки бачила різних лікарень на знімальних майданчиках, стільки разів зверталася до медиків за допомогою для близьких і незнайомих мені людей», - написала Даша і додала, що зараз настав час подякувати всім медикам.

«Допоможіть лікарям, якщо можете. Або хоча б не ускладнюйте їх роботу - залишайтеся удома і бережіть себе», - зазначила артистка.

Фоловерам сподобався новий образ Даші, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

«Вам йде костюмчик 😄👍🔥», «Медсестричка просто 🔥», - пишуть в мережі.

Раніше Дар'я показала, чим можна зайнятися вдома в період вимушеного ув'язнення. За словами 40-річної зірки, карантин через китайського вірусу триває вже довго. Під час обмежень Трегубова, як відповідальна мама, змушена розважати не тільки себе, але й дитини.

«Коли карантин затягнувся, і ти придумав дитині гру «робот-пилосос»😂!», - повідомила вона в публікації, прикріпивши фото.

На знімку Даша вилізла на куб в короткій чорній сукні, яка відкриває її спокусливі форми і довгі ноги в червоних туфлях. В цей час донька телеведучої повзає по підлозі, ймовірно, в ролі того самого пилососа.

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