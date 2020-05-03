Колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос підкорила зовнішністю у міні

Красуня з'явилася в сукні, сидячи в досить нескромній позі, передає Politeka.net.

Санта позувала у вбранні з довгими рукавами, але при цьому відкриває її стрункі ніжки. Співачка сиділа, ледве не засвітивши зайве.

Завершили її образ стильні окуляри.

"Залишайся вдома, залишайся красивою", - підписала знімок Дімопулос.

Майже за годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Красива посмішка👌🏻", "Класна Санта 😍", "дуже Красива", "Стильна і найпривабливіша", "Красуня😊", "Красива 😍", "Ікона стилю", "Ти така гарна, така шикарна, як завжди 🌸😍😍😍💙", "якби я була чоловіком, я б закохалася в тебе 🤣", "Будьте в безпеці і здорові! 💙❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Санта Дімопулос сиділа, підігнувши під себе ноги, і сліпуче посміхалася. З одягу на красуні тільки короткий леопардовий халатик з чорним мереживом і пухнасте сіре болеро з глибоким декольте.

При цьому зірка трохи піднімає рукою спідницю халатика, оголюючи свої розкішні стегна і не тільки.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос розповіла, як доглядає за своєю шкірою, а також чого не слід робити, щоб вона не постраждала. Пост зірка супроводжувала знімком у вбранні з вирізом, демонструючи розкішні форми.

«Самоізоляція. Ми самі собі косметологи, тренери, кухарі, майстри манікюру і т. д😅 Тут важливе правило – не нашкодь», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Санта Дімопулос показала свою маленьку доньку Софію. Дитина в шапочці і кофті.

Можна побачити спеціальні кріплення, які зазвичай у дитячих автомобільних кріслах.

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