45-річна Кравець стала героєм YouTube-програми Маші Єфросиніної "Іспит", в якій максимально чесно розповіла про своє життя, кар'єру та сім'ю. Це викликало широкий резонанс в Мережі, і гумористка зрозуміла, що хоче дати публіці ще більше. Саме про це її новий пост в Instagram, передає Politeka.net.

"Я довго вирішувалася, відмовлялася, сумнівалася, але сьогодні психанула... і, здається, тільки що створила свій канал в Telegram! 🤪 Не знаю, що з цього вийде, друзі, але після абсолютно несподіваної кількості теплих слів і відгуків на адресу нашої розмови з Єфросиніною, я якось наважилася, розправила плечі і серцю моєму захотілося змін!", - повідомила Кравець.

Зірка "Квартал 95" додала, що "буде рада всім" на своєму каналі в Telegram. Українці бурхливо відреагували:

"Оленка, подивилася і я з Машею випуск, мене вразили до глибини своєї глибиною. І це таке щастя зустрічати своїх людей, навіть через екрани. У Вас вражаючий, найвищий потенціал зцілення, і повірте це так необхідно в наш непростий час"

"Відмінне рішення 👏Давно пора!"

"Люди вас дуже люблять! Ще пенсія не настала 😂Так шо ЛЕДСГОУ 🙏😂🤣👌 Рано йти в сутінок❤❤️"

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