Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі отримала масу компліментів своїй зовнішності під відео, де порівняли її зовнішність.

Анджеліна Джолі в молоді роки була справжньою "шибайголовою", передає Politeka.net. Однак з роками зірка "взялася" за розум, стала займатися благодійністю і висвітлювати важливі соціальні теми.

Завдяки своєму таланту і діяльності артистка завоювала величезну популярність, а фанати створюють акаунти, присвячені їй. Так, в одному з таких вирішили порівняти зовнішність зірки в 46 років і у 29.

"Анджеліна найкраща актриса? ❤👇", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів. Користувачі Мережі засипали Анджеліну Джолі компліментами.

"Прекрасна", " 😍 😍 😍 😍 😍 прекрасна принцеса💘 💘 💘 💘", "моя улюблена актриса", "Джолі, я цілую твої прекрасні губи, моя любов, Моя прекрасна жінка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "вона дуже красива і талановита актриса 😍👌🙌💗👏👏👏👏", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Анджеліна Джолі доглядає за зовнішністю, тому виглядає відмінно у своєму віці. Зірка вживає в їжу гарбузове і лляне насіння, а також злаки – просо, гречку, кіноа (кінву) і горіхи.

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