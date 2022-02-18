Співак Олег Винник влаштував вогняне шоу на головній сцені країни в Національному палаці "Україна" - артист виступив на щорічній музичній премії.

Кадрами перформансу 48-річний Винник поділився в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Олег вирішив порадувати прихильниць, виконавши один зі своїх старих хітів, що забезпечили йому славу в українському шоубізі - пісню "Вовчиця".

"Зорі прозорі вгорі,

Вам спиться, чи не спиться?", - співав зі сцени Винник у шкіряних штанях.

Фанатки піднялися зі своїх місць й заверещали, коли під час приспіву на сцені почали спалахувати феєрверки.

"Що ви робите з публікою?", - підписаний один із "сторизів".

Крім того, під час вручення премії "Українська пінся року" (одним з організаторів якої Винник, власне, і є) артист заспівав свою нову пісню "Зайві слова". Композиція написана у притаманному йому стилі і передає етніку, фольклор і справжність української музики.

За словами Винника, цей трек про взаємну любов, - адже коли вона є, слова вже не потрібні. У такому ж самому стилі заспівані й інші пісні артиста, та ж "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі" .

"Я намагаюся в таких піснях використовувати слова, якими співають наші батьки, наші бабусі і дідусі, слова, в яких є справжність українського голосу. Саме на своїй рідній мові можна найбільш точно висловити почуття та смисли", - коментував Винник.

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