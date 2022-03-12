Як пише Politeka.net, популярна актриса Анна Саліванчук стала показувати повсякденні моменти з свого життя після того, як приїхала до родичів. У Києві артистка залишитися не змогла з очевидних причин і тепер шукає хоч якісь плюси від несподіваної поїздки до близьких.

За словами Ганна, є хоч один плюс - вона нарешті побачилася з братом, а так би вони ще не зустрілися дуже і дуже довго.

"Як дивно в цьому житті все відбувається. Якби не війна, я б напевно ще кілька років не побачила своїх родичів і брата.

Не побачила б бабусю і тітку. Ось тут ще до мене брат приїхав зі своїми двома хлопчиками. А ми вже дуже давно не бачилися. Ось так війна зробила " - прокоментувала Анна і представила потім сімейний кадр з рідним братом і дітьми.

Раньше Ганна вирішила розповісти, що цей день, Восьме Березня, незважаючи ні на що, є для неї важливим днем. Оскільки це не просто Міжнародний жіночий день, але ще й день народження її батька.

"Мій улюблений, єдиний Татко" - звернулася Анна.

Вперше за довгий час Анна показала свою сім'ю, своїх батьків і звернулася до батька, якого хотіла привітати. Навіть у важкий час люди повинні знаходити можливість бути з близькими або приділити їм увагу.

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